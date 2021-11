Menacé par les supporters qui exigent sa démission, Claude Puel a été placé sous protection policière.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont évité le pire ce week-end à Metz grâce à un exploit sensationnel de Wahbi Khazri : le Tunisien a permis à son équipe d’arracher le point du match nul d’un lob de près de 70 mètres. Mais l’ASSE reste toujours lanterne rouge du classement avec désormais 5 points de retard sur Reims, le 17e. De quoi agacer un peu plus les supporters, qui avaient déroulé une banderole exigeant la démission de Claude Puel « sous 24 heures » non loin du centre d’entraînement.

La tension est plus que palpable entre les supporters stéphanois et leur coach. À tel point que Puel a dû retourner à son domicile « sous protection des forces de l’ordre » comme l’indique Le Progrès dans son édition du jour. Même si le match du week-end prochain face à Clermont (dimanche à 15h) sera à huis clos, l’ambiance s’annonce très chaude aux abords du stade Geoffroy-Guichard. La police pourrait encore être mobilisée pour assurer la protection de Claude Puel.