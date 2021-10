Anne Hidalgo et Tony Estanguet ont participé ce mardi à la pose de la première pierre de l’Arena Porte de la Chapelle, qui accueillera quelques épreuves des JO 2024.

Ce mardi, la maire de Paris Anne Hidalgo et Tony Estanguet, président de Paris 2024, ont posé la première pierre de l’Arena Porte de la Chapelle. Cette enceinte de 7 000 places doit accueillir les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique à l’occasion des JO 2024. Les épreuves de badminton et d’haltérophilie s’y dérouleront durant les Jeux Paralympiques.

L’inauguration de la salle est prévue pour 2023.