On retiendra à jamais ce 7 août 2021 comme le jour le plus prolifique dans l’histoire du sport collectif français !

Les basketteurs ont ouvert le bal. Certes, la bande de Batum, Gobert et Fournier s’est inclinée face à Team USA en finale, mais sur une courte marge (87-82). Après deux victoires face aux Américains lors de la Coupe du monde 2019 et en phase de groupe de ces JO de Tokyo, les Bleus ont confirmé qu’ils étaient une génération en or… enfin en argent, pour cette fois !

Quelques heures plus tard, les basketteuses décrochaient le bronze en battant la Serbie (91-76). Moins de 24 heures après leur défaite assez humiliante contre le Japon en demi-finale, les Françaises ont su se remobiliser pour croquer des Serbes qui les avaient pourtant battu fin juin en finale de l’Euro. Une belle médaille de plus au palmarès des Sandrine Gruda, Marine Johannès et autre Endy Miyem.

On enchaîne avec le sacre des handballeurs français avec une finale maîtrisée contre le Danemark, 25-23. C’est déjà le troisième titre olympique de cette équipe de France de handball, qui fait figure de favori à chaque grande compétition et perpétue la tradition pour notre plus grand plaisir.

Enfin, fin de journée en apothéose au Japon avec les sacre historique des volleyeurs, au terme d’une finale à couper le souffle contre la Russie, qui concourait sous bannière olympique. Une victoire trois sets à deux à la fois pleine de suspense et de panache pour Earving Ngapeth et les siens. C’est le premier titre olympique dans l’histoire du volley français. Magique, tout simplement !