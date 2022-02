Face à l’invasion russe en Ukraine, la commission exécutive du CIO appelle au bannissement des athlètes russes et biélorusses des compétitions sportives.

Ce lundi, la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a pris une nouvelle décision radicale envers le gouvernement russe en réponse à l’invasion de l’Ukraine qui se poursuit depuis jeudi dernier. Via un communiqué, elle a recommandé de bannir les Russes et Bélarusses des compétitions sportives. Par soucis d’équité, alors que de nombreux athlètes ukrainiens ne peuvent pas concourir en raison de l’attaque des troupes russes contre leur pays, la commission « recommande aux Fédérations internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives de ne pas inviter ou de permettre la participation d’athlètes et de représentants officiels russes et bélarusses aux compétitions internationales ».