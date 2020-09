Stoppé au 3e tour de Roland Garros l’année dernière, Corentin Moutet ne réitérera pas ce beau parcours. Le tricolore a été éliminé au terme d’un match marathon face à l’Italien Lorenzo Giustino.

Revenus sur le court ce lundi après interruption du match à cause de la pluie dimanche, ils ont livré un combat intense durant plus de 6 h 07 de jeu. Mais le Français a craqué dans la cinquième et dernières manches en s’inclinant 18 à 16 dans ce dernier acte.

L’Italien de 29 ans qui participe à son premier Roland Garros retrouvera Diego Schwartzman au prochain tour. Notons aussi que ce match entre sur le podium des matchs les plus longs de l’histoire disputés à Roland Garros.

6h04, l'Italien Lorenzo Giustino remporte le 2e plus long match de l'histoire de Roland-Garros.



0-6, 7-6, 7-6, 2-6, 18-16 face à Corentin Moutet qui a servi trois fois pour le match. pic.twitter.com/U6z07QQdjE — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 28, 2020