Ancien coach du PSG, Luis Fernandez rend hommage à Leandro Paredes et apprécie sa grinta, même si parfois elle peut être trop excessifs.

“J’aime les joueurs qui ont du tempérament. Mais il faut savoir le faire intelligemment, quand on met de l’agressivité, de l’engagement, il ne faut pas que ça aille au débordement. On ne peut pas systématiquement faire ça sur un terrain. Après, Paredes est argentin. Et les Argentins, j’en ai entraîné et j’en ai croisé ! Par définition, ils ont cette grinta en eux !”, a déclaré l’ancien entraîneur du PSG.