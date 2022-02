Après le départ de Sergio Agüero, Manchester City a tenté de recruter Harry Kane mais s’est heurté au refus de Tottenham. Les Spurs ont été intransigeants.

Désireux de quitter Tottenham cet été pour rejoindre une écurie capable de remporter des trophées, Harry Kane a bel et bien été bloqué par sa direction. Des déclarations explicites de Pep Guardiola sur un transfert avorté qui explique la mauvaise forme de l’international anglais. Le célèbre buteur traîne son spleen au contraire du technicien espagnol qui n’a aucun regret.

« Au cours de mes onze ou douze années de carrière, je n’ai jamais été déçu que le club que je dirige ne puisse pas faire un joueur sur le marché des transferts. Je n’ai jamais créé d’incident ici car je représente le club et le club me dépasse toujours de loin. Lorsque nous avons des discussions et que nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord, nous le faisons en interne. Nous avons essayé pour Kane mais c’était loin de se faire parce que Tottenham était clair et que cela n’arriverait pas. Et quand ils disent ça deux, trois, quatre fois, c’est fini. Maintenant, vous pouvez dire ‘Harry Kane n’est pas venu et tout va bien‘ », a commenté Pep Guardiola en conférence de presse.