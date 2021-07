Victoire sur le 200 m brasse pour la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker ce vendredi matin dans le bassin de Tokyo.

En finale, la nageuse de 24 ans s’est offerte la médaille d’or mais aussi un record du monde en 2 min 18 sec 95 et devance au final les deux Américaines Lilly King et Annie Lazor. En tête dans les derniers mètres King a été rattrapé sur le fil par la gagnante du jour qui décroche la plus belle des médailles. Belle victoire qui permet à l’Afrique du Sud de remporter un nouveau titre en natation. Pas de Française présente dans cette finale.