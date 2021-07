L’Equipe de France féminine de rugby à VII s’est facilement imposée 31 à 0 face au Canada cette nuit lors de la deuxième journée du tournoi olympique.

Superbe victoire et tout en maîtrise pour nos Bleues qui accèdent sans aucune difficulté aux quarts de finale de la compétition. Démonstration des filles avec un succès 31 à 0 qui terminent avec un sans faute dans ce groupe après des victoires contre les Fidji et le Brésil hier après-midi. Dans l’autre match de la poule B, les Fidjiennes, qualifiées également pour les quarts, n’ont laissé aucune chance aux Brésiliennes, vaincues 41 à 5 un peu plus tôt au Tokyo Stadium. Nous les retrouverons en quart de final ce vendredi à midi.