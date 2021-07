La Française Charlotte Bonnet, 26 ans, s’est qualifiée lundi pour les demi-finales du 200 m nage libre programmées mardi, en signant le 10e temps des séries.

Placée dans la ligne d’eau voisine de celle de l’Américaine Katie Ledecky, championne olympique en titre et meilleur chrono des séries (1:55.28), la nageuse de Nice a bouclé sa course en 1 min 56 sec 88. Elle a devancé l’Italienne Federica Pellegrini, 32 ans, qualifiée de justesse avec le 15e temps alors qu’elle tente de devenir la première nageuse à disputer une cinquième finale olympique sur la même distance après les précédents de 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e).

Finaliste du 200 m aux JO-2016 de Rio, médaillée de bronze du 4×200 m quatre ans plus tôt à Londres, Charlotte Bonnet reste cependant loin de son record (1:54.95) remontant à son titre européen remporté en 2018 à Glasgow. Elle court depuis sa meilleure forme après avoir souffert en 2019 d’une douleur à l’épaule, puis avoir passé dix mois sans compétition en raison du Covid-19, et a dû batailler pour se qualifier pour les JO, échouant à trois reprises à quelques poussières des minima.