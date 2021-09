Tout roule chez Florent Manaudou et Pernille Blume. Les deux nageurs, sacrés aux Jeux Olympiques de Tokyo en août, ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils allaient bientôt se marier.

Florent Manaudou a fait sa demande, et Pernille Blume a évidemment accepté. « Elle a dit oui« , a écrit le nageur sur son compte Instagram tandis que sa compagne et future mariée s’est elle un peu plus confiée sur son compte personnel : « »Je donnerai au mois d’août la note de 10/10 (…) Mon amour et moi remportons tous les deux des médailles aux Jeux Olympiques et maintenant ÇA !!!« , a-t-elle légendé une photo de sa bague.

Le couple vit le parfait amour depuis février 2020.