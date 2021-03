13 ans et déjà des idées bien réelles de la vie. Christophe Maleau, originaire de la Martinique, a trouvé son bonheur dans la natation : « cela a été comme un coup de foudre ! C’était sensationnel. Dans l’eau j’avais l’impression d’être dans ma deuxième maison. » Dans un podcast pour le Crédit Agricole, le jeune sportif s’est confié et a dévoilé sa façon de voir les choses.

« Quand ma mère m’a appris qu’elle avait un cancer du sein, j’avais 9 ans et j’ai tout de suite pensé réaliser un défi en natation pour lui montrer qu’il fallait se battre. J’ai commencé par nager 6,5 km entre les communes de l’Anse Mitan et La Française dans le cadre d’Octobre Rose, une opération qui soutient la lutte contre le cancer. Puis, j’ai parcouru les 26 km qui séparent Le Diamant et Schoelcher. Mais mon idée était vraiment de nager les 40 km qui séparent l’île anglaise de Sainte Lucie de La Martinique, alors je me suis entraîné comme jamais ! Je nage avant l’école à 6h30, et j’ai aussi un entraînement après les cours à 18h. J’ai vraiment appris l’organisation grâce au sport (sourire). C’est normal de devoir s’entraîner dur, la natation c’est ma passion. Pour d’autres c’est le football comme Mbappé. On pourrait le prendre pour Superman, mais non, ce n’est pas juste un don, c’est de l’entraînement acharné. »