Présent depuis quelques semaines sur le banc de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Jorge Sampaoli commence à séduire les observateurs du foot. Sur le site Le Phocéen, le consultant Didier Roustan parle d’un « miracle ».

« C’est un miracle pour l’OM d’avoir trouvé un coach de cette envergure en aussi peu de temps. Sampaoli, c’est quand même une pointure mondiale, un coach charismatique qui entraîne ses joueurs avec lui. (…) Quel entraîneur dans notre Ligue 1 actuelle présente un tel pedigree ? Aucun ! (…) Une chance pour l’OM et la L1 ? Complètement, c’est un miracle aussi pour la L1 qui a besoin d’un OM attractif, et avec Sampaoli, on ne peut pas espérer mieux. On sent que le mec a envie de transmettre cette passion. Il prendra peut-être des coups, mais il s’en fout, il va jouer son football et ça me ravit », a indiqué Roustan.