Entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone concède avoir fait une petite erreur en sortant son attaquant Luis Suarez hier soir lors du match de Ligue des champions face à Chelsea.

Devant la presse, le caoch argentin a fait son mea culpa et confirme s’être quelque peu trompé en faisant sortir son meilleur attaquant en deuxième mi-temps. Il voulait changer de stratégie pour permettre aux Colchonéros de revenir et arracher la qualification. « J’ai cru ce que j’ai montré, qu’en mettant Llorente et Saúl sur l’aile, Lemar au milieu, Correa laissant Dembélé comme attaquant plus João derrière, on pouvait avoir plus de dynamique en attaque et ne pas mettre deux attaquants. » A-t-il expliqué.

Avant de conclure : « Nous n’avons pas eu autant de jeu que l’autre jour contre Getafe, où les deux attaquants ensemble nous ont donné la possibilité d’avoir ce que nous voulions, mais être à l’extérieur de la surface à deux était difficile et nous avions besoin d’un autre moyen. Les fans doivent être blessés et déçus, comme il se doit. Demain ou vendredi au plus tard, nous devons nous remettre à zéro et réfléchir à ce qui nous attend avec humilité et travailler pour le faire avancer. » S’il reste le meilleur buteur du championnat, Luis Suarez n’a plus marqué en Ligue des champions sur un match à l’extérieur depuis l’année 2013.