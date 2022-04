Frustré par les défauts de sa moto, Fabio Quartararo pourrait bien vivre sa dernière saison chez Yamaha.

Sacré champion du monde de Moto GP l’an dernier, le Français Fabio Quartararo connaît un début de saison particulièrement compliqué au guidon de sa Yamaha sous-performante. Le Niçois a réussi à accrocher un seul podium en quatre courses (2e en Indonésie) et pointe pour le moment à la cinquième place du Championnat, à 17 points du leader Enea Bastianini. De passage en conférence de presse ce mardi, il n’a pas hésité à jouer cartes sur table.

« C’est dur de partir en course en sachant qu’on ne va pas se battre pour la victoire et en sachant pourquoi. Dès les premiers tours, je savais que malheureusement le moteur n’allait pas nous aider. Pour l’instant, on n’a été vraiment que sur des circuits avec beaucoup de lignes droites, à part en Indonésie. J’ai hâte de voir sur les circuits avec un peu moins de lignes droites. On sait très bien qu’il nous manque de la vitesse mais pour l’instant l’objectif de faire du mieux possible.J’espère qu’on pourra progresser parce que la différence (avec la concurrence) est énorme et ce n’est pas facile, vraiment. »

Bientôt en fin de contrat avec Yamaha, le Quartararo a laissé planer le suspense concernant son avenir. « Je ne sais même pas où je vais pour être honnête. Mon futur va se décider dans pas très, très longtemps. Combien de temps ? Je ne sais pas mais je pense que ça se fera avant l’été. Il faut bien étudier le marché. »