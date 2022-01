Joan Barreda Bort sur Honda a remporté la deuxième étape du Dakar 2022 ce lundi dans la catégorie moto.

Au guidon de sa Honda, Joan Barreda Bort a été plus rapide que ses concurrents avec une victoire sur cette deuxième étape du Dakar dans la catégorie moto entre Ha’il et al-Qaisumah (nord-est), sur une spéciale de 338 km. L’Espagnol a devancé au final le Britannique Sam Sunderland de 5 min 33 et Kevin Benavides avec 5 minutes 54 d’avance. Au classement général, Sunderland prend la tête devant le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) sixième du jour.