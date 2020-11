Margaux Pinot a conservé son titre de championne d’Europe en moins de 70 kilos ce vendredi à Prague. Marie-Eve Gahié termine avec la médaille de bronze.

Coup double sur les tatamis de Prague ce vendredi soir. En moins de 70 kilos, Margaux Pinot (26 ans) a décroché un nouveau titre de championne d’Europe en battant en finale la Néerlandaise Sanne Van Dijke et ceux en moins d’une petite minute. Tenante du titre, Pinot n’a jamais baissé sa garde et prouve qu’elle représente l’avenir du judo français avec cette nouvelle récompense. Une catégorie qui a porté chance aux Françaises, car Mari-Eve Gahié a décroché la médaille de bronze avec une victoire sur l’Allemande Miriam Butkereit lors de la finale pour la troisième place.

Une journée en or pour la France, car un peu plus tôt, Clarisse Agbegnenou a remporté le titre en moins de 63 kilos et ainsi obtenu un cinquième titre consécutif de championne d’Europe. La France compte 7 médailles dans ces Championnats d’Europe dont 3 en or.