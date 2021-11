La star de l’Equipe de France mais aussi du Paris Saint-Germain handball Nikola Karabatic a prolongé son bail avec le club parisien jusqu’en 2023.

Triple champion olympique en titre, Nikola Karabatic a pris la décision de signer une prolongation de contrat ce lundi comme l’a officialisé le club francilien. « Voir Nikola prolonger sous les couleurs parisiennes est une très grande fierté pour le club. (…) Son talent, son expérience et sa détermination seront encore des références pour les autres joueurs de l’effectif et un atout majeur pour notre collectif dans sa quête de titres au cours des mois à venir. Avec un leader comme Nikola, le Paris Saint-Germain peut nourrir de grandes ambitions », s’est félicité Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG. Une bonne nouvelle pour l’équipe et le joueur de 37 ans qui a notamment remporté six titres de champion de France avec l’équipe du PSG.