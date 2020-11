Philippe Bana a remporté les élections pour la Présidence de la Fédération française de handball ce samedi midi. Il sera en charge de l’évolution positive du handball en France.

Ce samedi 28 novembre était particulièrement attendu dans le monde du handball français. Et pour cause, le résultat des élections à la présidence de la Fédé de handball était au centre de l’attention. Emblématique directeur technique national du hand depuis près de 20 ans, Philippe Bana a remporté la victoire face à Olivier Girault et Jean-Pierre Feuillan.

Agé de 63 ans, il succède ainsi à Joël Delplanque et a recueilli près de 58% des suffrages bien plus que les 32% de Jean-Pierre Feuillan et les 10% de Girault. Une élection qui s’est déroulée à distance suite à la crise sanitaire. Bana prendra ses nouvelles fonctions dans quelques jours et aura pour mission numéro une de récupérer de nouveaux licenciés pour les années à venir. Aujourd’hui, la Fédération compte environ 500 000 licenciés et aurait perdu entre 10 à 15 % de ces derniers à cause en grande partie de la pandémie.

Belle victoire de la liste menée par Philippe BANA à la tête de la @ffhandball ! Avec plus de 57% une victoire incontestable 👏 pic.twitter.com/PPYunYd4E3 — Vanessa (@WAHOOOU) November 28, 2020