Le PSG continue sa balade de santé dans la Lidl Starligue. Ce dimanche, pour la dixième journée, ils se sont imposés contre Créteil.

Sextuple champion de France de handball le PSG a remporté son neuvième match de la saison de Starligue. Ce dimanche, ils se sont imposés face à Créteil (40-27) et caracolent en tête du classement avec 18 points.

Auteur d’un sans-faute, le PSG compte désormais cinq points d’avance sur le surprenant promu Limoges, avec un match de retard. Derrière, Montpellier et Nantes qui suivent avec six et sept points de retard, mais deux matchs de moins que les Parisiens.