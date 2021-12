L’équipe de France féminine de handball s’est inclinée ce dimanche soir face à la Norvège, en finale des Championnats du monde à Granollers (Espagne), sur le score de 22 à 29. Une défaite difficile à encaisser pour les championnes olympiques en titre, comme en témoigne la demi-centre Estelle Nze Minko.

« Il y a eu deux matches. Une première mi-temps très solide de notre part et malgré un avantage de nombre au retour des vestiaires, car on commence à une de plus, on n’est pas dedans, elles reviennent très vite et on galère pendant tout le long du match », a expliqué Estelle Nze Minko au micro de TF1.

« On est très déçues, mais on a raté notre match. C’est la plus mauvaise mi-temps que l’on fait de toute la compétition. On fait un super parcours malgré tout. J’espère que dans quelques jours on se rappellera du chemin parcouru. »