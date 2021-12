Luis Henrique peine à démonter toute ses qualités à l’OM. Arrivé il y a plus d’un an le manque de temps de jeu ne lui réussi guerre. Buteur face à Cannet en Coupe de France, le Brésilien croit encore à ses chances de réussite sur la Cannebière.

« Je ne suis pas encore satisfait par mes prestations par contre je suis satisfait par le jeu du groupe. Je pense que le Luis Henrique de l’année dernière doit revenir et je vais tout faire pour cela.

« Au début, c’était difficile parce que j’étais tout seul. Le groupe m’a bien accueilli. Maintenant je me sens à l’aise, je plaisante et joue avec les autres. C’est la même chose pour les Brésiliens, l’adaptation peut prendre plus temps, mais sinon ça va ».