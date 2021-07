Les handballeurs français ont battu le Japon 47 à 32, en match de préparation pour les Jeux olympiques (23 juillet-8 août) ce dimanche à Koshu.

Un match mené d’une main de maitre, notamment par le capitaine des Bleus Michaël Guigou qui jouait son 300e match sous la tunique tricolore. « C’était un match engagé avec des Japonais qui se sont un peu essoufflés en cours de match. On fait un bon premier match au Japon et c’est une bonne chose. On est bien, on est en rythme » a-t-il estimé.

Les joueurs de Guillaume Gille auront encore un test à passer contre les Danois, champions olympiques en titre (mercredi à 20h00), à trois jours de leur entrée en compétition aux Jeux Olympiques contre l’Argentine (samedi, 11h00 locales).