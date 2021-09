Les Brestoises, championnes de France en titre, a été surpris à Bourg-de-Péage (37-31) dès la première journée de la Ligue féminine de hand ce mercredi.

Les Brestoises, qui ont du reconstruire leur effectif après le départ de la Slovène Ana Gros et de la Suédoise Bella Gulden et leur nouvel entraîneur Pablo Morel, ont atteint l’an passé la finale de la Ligue des champions et ont également gagné la Coupe de France.

Metz a de son côté commencé par un succès sur Besançon (33-24), et Paris 92 a battu Chambray (29-22).

Mercredi 8 septembre

Metz – Besançon 33 – 24

Paris 92 – Chambray 29 – 22

Bourg-de-Péage – Brest 37 – 31

Toulon – Nice 24 – 23

Mérignac – Dijon 26 – 26

Celles-sur-Belle – Fleury 33 – 30

Plan-de-Cuques – Nantes 24 – 26

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Metz 3 1 1 0 0 33 24 9

2. Paris 92 3 1 1 0 0 29 22 7

3. Bourg-de-Péage 3 1 1 0 0 37 31 6

4. Celles-sur-Belle 3 1 1 0 0 33 30 3

5. Nantes 3 1 1 0 0 26 24 2

6. Toulon 3 1 1 0 0 24 23 1

7. Dijon 2 1 0 1 0 26 26 0

Mérignac 2 1 0 1 0 26 26 0

9. Nice 1 1 0 0 1 23 24 -1

10. Plan-de-Cuques 1 1 0 0 1 24 26 -2

11. Fleury 1 1 0 0 1 30 33 -3

12. Brest 1 1 0 0 1 31 37 -6

13. Chambray 1 1 0 0 1 22 29 -7

14. Besançon 1 1 0 0 1 24 33 -9