Le Paris SG, vainqueur de Chambéry 36-29 ce samedi, a signé son 6e succès d’affilée en autant de journée en Starligue.

Privés de leur capitaine Luka Karabatic, les Parisiens pu compter sur leur gardien champion olympique Vincent Gérard, auteur de 8 arrêts (44%), ainsi que de leur pivot Kamil Syprzak, qui a inscrit 8 buts.

Après six matches et autant de victoires, le club de la capitale compte trois points d’avance sur son dauphin Aix et cinq sur Montpellier.