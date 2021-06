Un foyer de 17 cas positifs au Covid-19 a été découvert après les « célébrations de fin de saison » du club féminin Brest Bretagne Handball (BBH), a annoncé jeudi l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne.

« L’ARS Bretagne confirme un cluster au sein de Brest Bretagne Handball, suite aux célébrations de la fin de saison », a indiqué un porte-parole dans un message à l’AFP, confirmant une information de France Bleu Breizh Izel. « Les investigations sanitaires ont permis d’identifier 17 cas positifs, dont trois au sein du club de handball », a ajouté l’ARS. « Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour limiter la propagation du virus et les différents acteurs ont parfaitement collaboré, notamment pour identifier les cas contact. Ainsi, ce cluster ne présente pas de caractère particulièrement préoccupant », a précisé l’agence, qui ne dispose « d’aucun retour de séquençage » génétique permettant d’identifier le variant concerné.

Selon France Bleu, le BBH avait organisé le 31 mai une soirée privée à Bourg-Blanc (Finistère), au siège du groupe Le Saint, pour fêter le retour des Brestoises, sacrées vice-championnes d’Europe à Budapest. « La situation a été prise très au sérieux », indique le BBH dans un communiqué sur son site. « La bulle sanitaire mise en place à Budapest pour les joueuses et le staff a été strictement respectée et n’a pas de lien », est-il ajouté. Le Réseau Le Saint (distribution de fruits et légumes) n’a pas donné suite aux appels de l’AFP. Les Brestoises ont gagné cette saison la Coupe de France face à Nantes, puis le Championnat de France, mettant ainsi fin à la domination de Metz.