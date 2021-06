Les équipes masculine et féminine des États-Unis investiront Las Vegas début juillet pour y effectuer des camps d’entraînements et jouer une série de matches amicaux préparatoires aux Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé la Fédération américaine de basket jeudi.

L’équipe masculine, qui tentera de remporter une quatrième médaille d’or consécutive à Tokyo, débutera sa préparation le 6 juillet et disputera cinq rencontres avant de se rendre au Japon. L’équipe de Gregg Popovich affrontera le Nigeria le 10 juillet, puis l’Australie (12), avant de rencontrer l’Argentine le 13. Un autre match contre l’Australie aura lieu le 16, puis un dernier contre l’Espagne le 18. Les Américaines, qui tenteront elles de décrocher un septième titre olympique consécutif, affronteront l’Australie le 16 juillet, puis le Nigeria le 18.

Plusieurs autres sélections étrangères feront également leur préparation dans la ville du Nevada, et joueront entre elles. L’équipe masculine argentine affrontera l’australienne le 10 juillet, avant de se mesurer à la nigériane le 12. L’Australie jouera contre le Nigeria le 13 juillet. USA Basketball a déclaré que des protocoles sanitaires seront mis en place, notamment des tests du Covid-19 réguliers pour les joueurs, les entraîneurs, les officiels et les personnels d’encadrement. La composition des équipes américaines masculine et féminine sera annoncée ultérieurement.