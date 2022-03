Les handballeurs du Paris SG recevront Montpellier le 21 avril, pour le choc des quarts de finale de la Coupe de France, une revanche de la finale de l’an passé, d’après le tirage au sort effectué vendredi.

En 2020 et en raison de la pandémie de Covid-19, la Coupe de France avait été annulée. La version 2021 avait été réduite à une finale opposant le premier et le deuxième du championnat de France à l’issue de la 21e journée de la saison 2020/21, à savoir le PSG et Montpellier, remportée par les Parisiens (30-26). Paris et Montpellier, respectivement premier et deuxième de Starligue la saison passée, font leur entrée dans la compétition au stade des quarts de finale.

L’autre choc des quarts opposera Nantes et Aix, respectivement 2e et 3e du championnat avec le même nombre de points (21 chacun).

Les quarts de finale (le 21 avril) :

Paris SG – Montpellier

Chartres – Chambéry

Nantes – Aix

Toulouse – Saint-Raphaël