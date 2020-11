Quatre joueurs de la sélection allemande de handball sont revenus du rassemblement international la semaine dernière porteurs du Covid-19.

Suite à ces cas positifs, dont Juri Knorr (photo) qui « souffre de forts symptômes », cinq matches de championnat d’Allemagne ont été reportés cette semaine, et trois du week-end à venir sont déjà repoussés. Mais au delà de l’impact sur la Bundesliga, la participation de l’équipe d’Allemagne au championnat du monde qui aura lieu en janvier est remise en cause.

« Pour la Bundesliga, renoncer au Mondial serait la meilleure chose », a déclaré le patron du club de Stuttgart, Jürgen Schweikardt. D’autres vont plus loin et réclament l’annulation pure et simple du Mondial : « J’ai du mal à imaginer la tenue de ce tournoi, en ce moment », avoue Frank von Behren, ancien international et dirigeant du GWD Minden.