Les nouvelles de Michael Schumacher se font rares depuis son accident de ski survenu en 2013. Mais ce dimanche, son ami Jean Todt a donné des nouvelles plutôt rassurantes de l’ancien pilote de Formule 1.

« Son combat est toujours en cours, avec sa famille et ses médecins. Je vois Michael régulièrement. Nous regardons la télévision ensemble« , a déclaré Jean Todt, son ami de longue date, lors d’une interview accordée au média néerlandais De Telegraaf. Quelques mots qui suffisent pour rassurer les fans de sport automobile. L’ancien directeur de la Scuderia Ferrari n’a pas souhaité entrer plus dans les détails. « Si Michael vivra les succès de son fils Mick? Je ne vais pas en parler. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c’est privé. »

Il est vrai que les sorties médiatiques de Jean Todt à propos de Michael Schumacher se font de plus en plus récurrentes. Plus tôt dans l’année, il avait déjà pris la parole dans une interview pour le Daily Mail, confiant espérer que « le monde pourra à nouveau voir Michael Schumacher bientôt.«