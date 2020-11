Invité sur RTL, Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l’Automobile et très proche de Michael Schumacher, a donné des nouvelles de l’Allemand, victime d’un très grave accident de ski en 2013.

« C’est une question sur laquelle je vais être extrêmement réservé. Je vois Michael très souvent, une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même: il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent. Il est très bien entouré et il est dans un endroit où il est suffisamment et confortablement bien installé », a indiqué Jean Todt sur l’antenne de RTL au sujet de l’état de santé de Michael Schumacher.

Avant de poursuivre. Le patron de la FIA a indiqué que l’Allemand suivait les exploits de son fils, Mick Schumacher, très performant en Formule 2. Le jeune pilote devrait même faire son apparition en F1 la saison prochaine. « Bien sûr qu’il le suit. Mick est en Formule 2. Il va probablement courir en Formule 1 l’année prochaine. Ça va être un beau challenge. On va être ravi d’avoir un nouveau Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile », a déclaré Jean Todt.