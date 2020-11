Daniel Riolo demande le départ immédiat de Corinne Diacre, actuellement sélectionneur de l’équipe de France féminine.

La guerre est déclarée entre la capitaine des Bleues et la sélectionneure Corinne Diacre. Amandine Henry s’est complètement lâchée dans un entretien accordé à Canal +, dans l’émission CANAL FOOTBALL CLUB. Elle brise le silence et revient sur sa non sélection en bleu, livre ses états d’âmes sans langue de bois. Le consultant de RMC est comme Amandine Henry, il souhaite le départ de Corinne Diacre.

« Comme d’habitude, Le Graët parle dans le vent… Il essaye de faire de la conciliation. Mais ce n’est plus possible ! Les joueuses se sont confiées à Le Graët. Diacre n’a pas supporté ça. Donc la conciliation n’est pas possible. Diacre ne veut pas en entendre parler. Diacre ne peut pas rester… Les joueuses n’en veulent plus ! Tu ne peux pas manager sans les filles, aller à l’encontre de ton équipe. Les Lyonnaises sont les meilleures du monde, mais pas en sélection, car toutes les Lyonnaises sont contre elle, les Parisiennes sont partagées… Donc il y a un problème, avec son management à elle. Si Le Graët garde Diacre, ce serait une erreur très grave, une de plus… », a indiqué le consultant de la radio RMC.