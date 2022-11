Le pilote Mercedes s’est imposé devant Carlos Sainz (Ferrari) et son coéquipier Lewis Hamilton.

Les deux Mercedes ont doublé la Red Bull de Max Verstapen au cours de cette course sprint. Russel et Hamilton partageront la première ligne dimanche, car Sainz a une pénalité. Magnussen, étonnant poleman de cette course sprint au volant de sa Haas, doit se contenter de la 8e place de cette « petite » course de 24 tours.