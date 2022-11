En ouvrant le score dimanche dernier face à Rennes, José Fonte s’est gentiment glissé dans l’histoire du club Lillois.

Le nul 1-1 contre le Stade Rennais a sûrement dû laisser un goût un peu amer aux supporter du LOSC mais un événement historique a ramené un peu d’épices à tout ça : le défenseur portugais de 38 ans est devenu le plus vieux buteur de l’histoire du club. Avec exactement 38 piges et 319 jours, le vainqueur de l’Euro 2016 a dépassé le Tchèque Milan Roeder (38 ans et 272 jours) qui avait établi le record dans les années 40. Le vieux briscard passé par Southampton, Crystal Palace et Benfica est actuellement sur sa quatrième saison avec Lille, septième de Ligue 1. Et il est encore disposé à faire profiter un bon bout de temps de son expériences aux Dogues !