Titré pour la première fois champion du monde de Formule 1 dimanche, Max Verstappen a estimé lundi que la polémique autour de la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi ne gâchait « pas du tout » sa victoire.

Est-ce que cette controverse gâche la fête pour le Néerlandais ? « Non, pas du tout. Je suis bien sûr très heureux d’avoir gagné », a-t-il répondu lors d’un point presse lundi. « C’était une saison de folie en général et personne n’aurait pu l’écrire, même cette course finale encore plus folle. Ça résume bien la saison entière ». Deuxième pendant toute la course derrière Lewis Hamilton (Mercedes), le pilote Red Bull a attendu le dernier tour, après l’intervention d’une voiture de sécurité, pour doubler le Britannique et s’offrir le titre. La manière dont la course a redémarré dans le dernier tour a été contestée par Mercedes. L’écurie a été déboutée dans la soirée par les commissaires de course mais Mercedes a l’intention de faire appel (elle a jusqu’à jeudi soir pour le faire).

Félicité par Hamilton sur le podium, Verstappen s’est dit « reconnaissant » envers son rival pour cette saison à couper le souffle (huit points d’écart au final). La défaite, « j’imagine que c’est un peu différent pour lui car il a déjà gagné sept fois. Et je n’avais jamais gagné. Je veux dire, c’est probablement douloureux, mais il a toujours ses sept titres. Je pense qu’il va bien. »