Ça y est, c’est fait. Max Verstappen et Red Bull termineront la saison 1ers au championnat, que ce soit au niveau du constructeur ou au niveau pilote. Mercedes, qui a remporté le titre en équipe l’année passée, cède sa place. Si Lewis Hamilton est désolé, il pense déjà au futur, et il voit grand !

Après la course de dimanche, qui s’est déroulée aux États-Unis, Lewis Hamilton s’est excusé pour ses performances, qui ont été en dessous de ces dernières années. « Je voudrais commencer par dire un grand merci à mon équipe, tout le monde à l’usine travaille très dur et l’année a été très éprouvante pour tout le monde. Nous sommes venus ici à Austin]avec une évolution (…) nous étions plus proches de la tête aujourd’hui. Je suis vraiment fier de tout le monde. Je suis désolé de ne pas avoir pu gagner, j’ai tout donné. », a-t-il déclaré au micro de Sky Sports comme le rapporte fr.motorsport.com.

Pour autant, le pilote britannique s’est montré très ambitieux pour la saison à venir. « Ce que je retiens d’aujourd’hui, c’est que nous avions un bon rythme, que je suis toujours là et que je sais que lorsque Mercedes construira la voiture de 2023, je la porterai au sommet. Nous devons simplement continuer à travailler ».