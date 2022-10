Enfin des bonnes nouvelles pour Pablo Mari. Le joueur de Monza (prêté par Arsenal), qui avait été poignardé au dos jeudi dernier dans un centre commercial, est sorti de l’hôpital ce dimanche.

Opéré dès le lendemain de son agression à l’hôpital Niguarda de Milan, le joueur de Monza a finalement pu regagner son domicile ce dimanche.

« Pablo Mari est sorti de l’hôpital ce dimanche matin et a pu rentrer chez lui. Il entame maintenant une période de repos absolu. L’AC Monza remercie sincèrement le professeur Osvaldo Chiara et tous les professionnels de la traumatologie du Centre Niguarda Hôpital de Milan. Pablo, on t’attend ! », a déclaré le club dans un communiqué.