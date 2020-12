Le Britannique George Russell, qui remplace Lewis Hamilton chez Mercedes, a signé le meilleur temps de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix de Sakhir, 16e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi à Bahreïn.

George Russell, qui pilote pour Williams depuis 2019, a été appelé mercredi à suppléer le septuple champion du monde, positif au Covid-19. Le pilote de 22 ans a réalisé un chrono de 54 sec 546/1000 sur le court et rapide tracé extérieur du circuit de Sakhir (3,543 km), constitué essentiellement de lignes droites, que la F1 emprunte pour la première fois alors qu’elle se déplace à Bahreïn depuis 2004. Suivent les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen (à 176/1000) et du Thaïlandais Alexander Albon (à 265/1000), et l’autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas (à 322/1000).

Les AlphaTauri (Kvyat 5e, Gasly 6e), les Renault (Ocon 7e, Ricciardo 9e) et les Ferrari (Vettel 8e, Leclerc 10e) ferment le top 10 de cette séance courue au crépuscule, au cours de laquelle plusieurs pilotes (Leclerc, Albon, Bottas, Aitken) se sont fait piéger sans conséquence. Les deux dernières places sur la feuille des temps reviennent aux deux pilotes qui disputent leur premier GP. Le Brésilien Pietro Fittipaldi (24 ans), petit-fils d’Emerson, remplace chez Haas Romain Grosjean, blessé dans un effroyable accident dimanche, et le Britannique Jack Aitken (25 ans) qui supplée Russell chez Williams.

Les essais libres 2 sont programmés à 20h30 locales (18h30 françaises/17h30GMT), intégralement de nuit.