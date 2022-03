De passage en conférence de presse ce vendredi au terme des deux séances d’essais libres, les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont retenu des « résultats contrastés ».

Leader de la première séance d’essais libres avant le GP de Bahreïn ce dimanche, Pierre Gasly (AlphaTauri), a dû se contenter de la 13e place aux essais libres 2. « On a eu deux séances très différentes aujourd’hui, donc deux résultats très contrastés. Je pense que les conditions de piste plus chaudes (de l’après-midi, ndlr) nous ont aidées, la voiture a vraiment bien réagi, mais ce soir, nous avons eu beaucoup de mal dans le frais. Nous devons tout examiner pour comprendre ce qui s’est passé, d’autant plus que les qualifications et la course ont lieu de nuit ici. Je pense que notre rythme de course était légèrement meilleur mais nous avons encore beaucoup de travail pour comprendre notre performance dans ces conditions. »

Même son de cloche du côté de son compatriote Esteban Ocon (Alpine), 12e des deux séances du jour. « D’après ce qu’on a vu aujourd’hui (vendredi), ça semble très serré au milieu du peloton. (…) Le problème avec le ponton qui a lâché (sur le flanc de sa monoplace, ndlr) au début des essais libres 1 a légèrement retardé notre programme mais il a été vite résolu. Malgré cela, ça a été une journée solide pour l’équipe, on continue à en apprendre de plus en plus sur cette nouvelle voiture. Demain (samedi), nous verrons le véritable rythme de chacun et je suis impatient de donner mon meilleur en qualifications. »