Pour Lionel Charbonnier, entre Sampaoli et Galtier c’est le jour et la nuit.

Avant le choc de la 29e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45) entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, Lionel Charbonnier donne un petit avantage aux Aiglons. Au micro de RMC, le journaliste explique notamment que Jorge Sampaoli doit encore retrouver la confiance de son groupe malgré la bonne série de résultats du moment.

« D’un côté, tu as Galtier qui te donne de la cohérence dans tout ce qu’il fait et de l’autre côté, il y a l’incohérence de Sampaoli. Je pense que Sampaoli a la culture de la gagne mais Sampaoli s’est perdu et il a même perdu son groupe. Il a aussi perdu le public parce qu’il a été incohérent dans certaines compositions. Il était persuadé de son truc. Cela se voit sur sa gueule. Je suis sûr qu’il a perdu son groupe. On le sait et c’est notoire. Les bons résultats n’ont pas empêché les critiques des supporters et des joueurs du vestiaire. Il y a un désamour avec lui des joueurs maltraités. Galtier est cohérent alors que Sampaoli est un chien fou. »