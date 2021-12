Ce serait en tout cas le cas pour Bernie Ecclestone. Selon cette légende de la Formule 1, Alain Prost était tout simplement le meilleur pilote.

Pendant quatre décennies, Bernie Ecclestone a été considéré comme le patron de la Formule 1. Surnommé le « grand argentier », c’est un excellent homme d’affaires qui a révolutionné ce sport et son business. Dans une interview accordée au Daily Mail, il est notamment revenu sur la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Il a déclaré : « Max en tant que champion serait bon pour la Formule 1. Mercedes a été formidable, mais ce serait bien si quelqu’un d’autre venait au premier plan« . Puis le journaliste anglais enchaine sur la question fatidique : Qui est le meilleur pilote de l’histoire ? A cette question, la légende du sport automobile de 91 ans déclare qu’elle est « difficile » avant de donner un nom. « Je pense qu’Alain Prost était le meilleur. Il a eu de très forts coéquipiers et quand la course commençait, il était seul, à devoir gérer ses pneus et tout le reste. Aujourd’hui les pilotes ont de la chance d’avoir plus d’informations qu’il ne le devrait par rapport à leurs adversaires, l’état de leurs pneus et tout ça » déclare Bernie Ecclestone.