D’après la presse espagnole, le PSG pourrait bien se faire chiper une pépite par l’Atlético Madrid cet été.

Depuis quelques années maintenant, le Paris Saint-Germain a du mal dans la gestion de ses jeunes talents. Beaucoup de titis ont pris la décision de quitter le club pour trouver plus de temps de jeu ailleurs à l’instar de Christopher Nkunku, qui brille à Leipzig, Moussa Diaby ou plus récemment Tanguy Kouassi. Bien conscients de la réputation du PSG, de nombreux cadors tentent d’ailleurs de se servir dans les réserves de talents du club de la capitale.

Et à en croire les informations de AS, le jeune Ayman Kari pourrait être le prochain à confirmer la tendance. Âgé de 17 ans, ce talentueux milieu de terrain, qui prend de l’envergure avec les U19 rouge et bleu cette saison, aurait tapé dans l’œil de l’Atlético de Madrid. Mieux, les décideurs madrilènes seraient, d’ores et déjà prêts, à passer à l’offensive pour celui qui n’a pas encore de contrat professionnel et qui possède un contrat stagiaire jusqu’en juin 2022. Affaire à suivre…