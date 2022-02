Alors que pour Jérôme Rothen « il ne faut pas appeler Zouma lors de la prochaine sélection » en raison de ses actes de cruauté envers son chat, Le Graët a pris la parole sur le cas du joueur qui fait grand bruit.

« C’est un acte de maltraitance évidemment choquant », a déclaré le patron de la FFF pour l’AFP. « Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d’autant plus étonnant que je n’ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal. Au contraire, c’est un garçon connu pour être respectueux, positif. Je note cependant ses excuses ; j’espère qu’il en tire la leçon qui s’impose et je crois que c’est le cas »

De son côté, Jérome Rothen s’est montré moins clément. Pour lui, il ne « faut pas » appeler Zouma, lors de la prochaine sélection nationale. « C’est un acte de cruauté, on ne peut même pas regarder la vidéo jusqu’au bout tellement c’est violent… C’est du sadisme, et en plus on entend des rires sur cette vidéo. Quand tu es en équipe de France, tu as des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. Il va contre les valeurs de la France » a-t-il déclaré à RMC.

Pour rappel, Zouma a été condamné à une lourde amende pour ses gestes, et Adidas a décidé de rompre leur collaboration.