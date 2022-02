Le troisième ligne international argentin Facundo Isa a prolongé son contrat de trois ans avec le RC Toulon, a annoncé ce mercredi le club de Top 14.

Isa (28 ans, 35 sélections) débarqué au RCT en 2017, est désormais lié au club jusqu’en 2025.

« Facundo est un joueur important sur le terrain mais également pour ses partenaires de jeu et pour toutes les personnes qui supportent le club. Aujourd’hui il considère Toulon comme sa ville d’adoption et se concentrera à donner le meilleur de lui même pour cette équipe et ce projet », a déclaré le président varois Bernard Lemaître dans un communiqué.

Pour rappel, le RCT est actuellement 14 et dernier du championnat français.

