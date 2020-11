Contestée au Real Madrid depuis quelques temps, la place de Zinedine Zidane est une nouvelle fois remise en question. Battu 4-1 à Valence ce dimanche en Liga, l’avenir du Français semble définitivement compromis.

Zidane vit-il ses derniers instants sur le banc du Real Madrid ? La question est posée. En sursis depuis quelques mois, le Français voit une nouvelle fois sa place remise en question. Battu 4-1 à Valence, le Real Madrid s’est attiré les foudres de la presse locale. « Des penaltys et de la peine » titre AS qui revient notamment sur les trois fautes dans la surface madrilène sifflées puis transformées par Carlos Soler. Le jeune Espagnol s’offre un triplé et devient par la même occasion le premier joueur à marquer trois penaltys dans le même match de Liga au XXIe siècle. Un naufrage pour la Casa Blanca. Et comme si la défaite n’était pas une peine assez lourde, les hommes de Zidane ont aussi perdu Karim Benzema, sorti sur blessure. Une belle soirée.

Zone de danger

Et comme toujours, après une défaite ou une mauvaise passe, c’est l’entraîneur qui est ciblé. Si le coach Français a plaidé coupable en conférence de presse d’après match, il sait que les défaites sont lourdes de conséquences. Et que le moindre match perdu au Real Madrid, est signe de ras de marée médiatique. Troisièmes de leur poule en Ligue des Champions, quatrièmes en Liga, les hommes de Zidane ne vivent pas la meilleure des périodes. Et le sursis que le Français a réussi à arracher au Camp Nou il y a deux semaines pourrait ne pas tenir indéfiniment. D’après calciomercato.it, Florentino Perez semble même convaincu que poursuivre avec l’ancien joueur ne serait pas une très bonne idée.

Qui pour le remplacer ?

C’est peut-être trop tôt. Sans doute trop tôt même. Pourtant les noms pour remplacer le Ballon d’Or 98 au Real Madrid courent déjà les rues. Selon les sources, le favori varie, mais Florentino Perez semble avoir choisi ses cibles. Ce sera Raul ou Mauricio Pochettino, c’est le dilemme. Une ancienne gloire madrilène, contre un finaliste de Ligue des Champions. Reste à savoir si le président du Real Madrid compte réellement se séparer de Zinedine Zidane dans un avenir proche.