Battus 4-1 sur le terrain de Valence ce dimanche, le Real Madrid chute à la 4 ème place en Liga. Après le match, Zinedine Zidane a endossé la responsabilité de cette défaite.

Le match semblait pourtant bien parti pour le Real Madrid. Ce dimanche, en déplacement au Mestalla les hommes de Zidane recevait Valence pour la neuvième journée de Liga. Benzema ouvre le conteur dès la 23 ème. Mais un but contre son camp et un triplé sur penalty de Carlos Soler, son venu éteindre les espoirs madrilènes. Score final 4-1. Après la défaite, Zidane ne se cache pas, et plaide coupable.



« On a bien commencé, mais après l’égalisation, tout a changé. Il n’y a aucune justification, aucune excuse. Tout s’est ligué contre nous. C’est un mauvais match, un mauvais jour. On le sait, il faut être fort en défense. Si on l’est, on a suffisamment de qualités devant pour faire la différence. Le principal responsable, bien sûr, c’est moi. Je dois trouver des solutions à l’intérieur d’un match, et je ne les ai pas trouvées », a avoué l’entraîneur français.