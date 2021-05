Face aux médias ce vendredi, le coach du Real Madrid a évoqué son avenir au club.

Comme en Ligue 1, la valse des entraîneurs se prépare en Espagne, de l’autre côté des Pyrénées. D’après la presse espagnole, Ronald Koeman et Zinedine Zidane pourraient vivre leur dernier match ce week-end sur le banc du FC Barcelone et du Real Madrid. Les Merengues ont échoué à ravir la première place à l’Atlético Madrid malgré une ultime victoire face au Villarreal d’Unai Emery. Zinedine Zidane avait profité de son passage en conférence de presse, vendredi, pour répondre aux questions des journalistes et annoncer implicitement son départ.

« Est-ce que le Real Madrid sera une meilleure équipe sans moi ? Oui, sûrement. »

De quoi jeter plus qu’un doute sur le futur de Zinedine Zidane, dont le nom circule déjà du côté de la Juventus Turin.