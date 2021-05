Lille est champion de France suite à sa victoire 2-0 à Angers lors de la 38e et dernière journée. Nantes s’incline face à Montpellier et sera barragiste

Les Dogues s’imposent 2-0 contre Angers grâce à des buts de Burak Yilmaz et Jonathan David et remporte le titre de champion de France 10 ans après. Paris s’impose également 2-0 sur la pelouse de Brest avec un but de Mbappé et un CSC.

J38, la course au titre :

Angers 0-2 Lille

Brest 0-2 Paris Saint-Germain

Toujours dans le haut du classement, statu quo pour la troisième place : l’AS Monaco fait match nul contre Lens 0-0 mais sera quand même en barrage de Ligue des Champions avec la défaite de Lyon 3-2 contre l’OGC Nice

J38, la course à la Ligue des Champions :

Lens 0-0 Monaco

Lyon 2-3 Nice

Course à la conférence league :

Rennes s’impose 2-0 contre Nîmes et jouera la conférence League la saison prochaine car Lens ne s’est pas imposé contre Monaco

Dans la lutte pour le maintien, Nîmes accompagnera officiellement Dijon en Ligue 2 suite à sa lourde défaite à domicile contre Lyon, 5-2. Nantes sera barragiste après sa défaite 2-1 contre Montpellier. Dans le même temps, Brest s’incline face au Paris Saint-Germain et Strasbourg et Lorient se neutralise 1-1

Au classement ça donne :

15 / Strasbourg 42

16 / Lorient 42

17 / Brest 41

18 / Nantes 40

Nantes jouera donc contre Toulouse lors du barrage d’accession à la Ligue 1 pour conclure en beauté cette saison de Ligue 1

Les autres résultats :

Metz 1-1 Marseille

Reims 1-2 Bordeaux

Saint-Étienne 0-1 Dijon