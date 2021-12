Invité sur RMC ce vendredi, Didier Deschamps a donné son point de vue sur les rumeurs annonçant Zidane en équipe de France.

Alors que Zinedine Zidane est déjà annoncé par toute la presse sur le banc de l’équipe de France en début d’année 2023, Didier Deschamps a laissé planer le suspense ce soir en direct de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC.

« J’ai pris la place de Laurent Blanc, quelqu’un prendra ma place. Cela sera Zizou ou un autre. Ce n’est pas le fait que j’aime ou pas, il faut que les conditions soient réunies. Zizou a un lien avec l’équipe de France. Avec lui on a dit qu’il serait sélectionneur quand il a lancé sa carrière. S’il le veut et si les conditions sont réunies, tant mieux. Zidane on en parle depuis 2016 et 2018. Ce n’est pas le président qui en a parlé. Il a le droit de répondre. Il peut dire ce qu’il veut, cela ne pose pas de problème. Que cela soit Zizou ou un autre. Je ne vais pas commenter les mots de mon président mais il a aussi dit que c’était déplacé de se poser la question de mon avenir. Cela ne me pose pas de problème que Zidane soit cité, cela ne m’enlève pas de sérénité. »