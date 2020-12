Face aux médias ce vendredi, Zinédine Zidane a rappelé que tous les joueurs et les dirigeants du Real Madrid sont encore derrière lui.

Le coach du Real Madrid, Zinédine Zidane, assure qu’il a le soutien des joueurs et de la hiérarchie du club malgré leur récente méforme. Le Real n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les médias locaux rapportent que le Français a deux cartouches pour sauver sa peau, à commencer par le déplacement de samedi à Séville (16h15) en Liga. Présent en conférence de presse ce vendredi, Zidane a fait le point sur la situation.

« Oui, j’ai le soutien total du club. Je ne peux pas être satisfait quand nous perdons un match, mais nous savons où nous sommes. Nous avons la chance de pouvoir nous battre et de tout donner pour ce club et c’est ce que je ferai jusqu’à mon dernier jour. Les joueurs veulent jouer et gagner (des trophées). Ils m’ont toujours montré du soutien. Nous savons qu’ensemble, nous allons nous en sortir. Quand les choses ne vont pas bien, ce sont les premières personnes qui ne sont pas heureuses. Dans les moments difficiles, nous devons nous serrer les coudes et aller dans la même direction. Nous nous en sortirons ».